Мутировавшая "Дельта" уже в Украине - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На территории Украины уже зафиксировали мутацию “Дельта” -штаму коронавируса, которая получает распространение в Великой Британии. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV, передает корреспондент УНН.
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“Наши ученые закончили и мы имеем сегодня подтверждение, что и мутация „Дельты“, которая началась из Великобритании, сегодня уже есть на территории нашей страны. Более того, я могу назвать те города где она обнаружена всего — это город Льва, Тернополь, это наша Западная Украина. Более того, она начинает распространяться в Киеве”, - рассказал Данилов.
Дополнение
В Великобритании сегодня приобретает распространение новая, потенциально более опасная мутация штамма коронавируса Delta (“Дельта”) AY.4.2, которую называют Delta Plus.
Сейчас в стране продолжаются исследования, чтобы понять, насколько она опасна.