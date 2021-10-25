Мутировавшая "Дельта" уже в Украине - Данилов

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“Наши ученые закончили и мы имеем сегодня подтверждение, что и мутация „Дельты“, которая началась из Великобритании, сегодня уже есть на территории нашей страны. Более того, я могу назвать те города где она обнаружена всего — это город Льва, Тернополь, это наша Западная Украина. Более того, она начинает распространяться в Киеве”, - рассказал Данилов.

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В Великобритании сегодня приобретает распространение новая, потенциально более опасная мутация штамма коронавируса Delta (“Дельта”) AY.4.2, которую называют Delta Plus.

Сейчас в стране продолжаются исследования, чтобы понять, насколько она опасна.