Степанов про загибель військової на Одещині: судмедексперт запевнив - натяку на тромбози немає

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“Що стосується цієї людини (військової — ред.), я особисто спілкувався в тому числі після проведеного розтину з судмедекспертом. І він чітко, це ж людина, яка несе серйозну відповідальність за свої дії, каже, що натяку немає на жодні тромбози. Тобто так, це була гостра серцево-судинна недостатність, яка призвела до смерті людини”, — наголосив Степанов.

Деталі

Міністр заявив, що на сьогодні не встановлено жодного навіть натяку на зв’язок між вакцинацією і смертю людини від якихось захворювань серцево-судинних.

“Чим більше ми будемо робити вакцинацій, тим більша кількість людей, я маю на увазі в абсолютних цифрах, буде, умовно кажучи, помирати. Якщо людина зробила вакцину, а наступного дня у неї стався інфаркт, бо вона мала серйозне серцево-судинне захворювання — це ж ніяким чином не пов’язано”, — каже міністр.

Він наголосив, що медики розслідують “кожен випадок смерті, який стався з будь-якою людиною, яка померла протягом 30 днів після вакцинації, незалежно від чого вона померла”.

Контекст

23 березня о 17:20 в селищі Чорноморське Лиманського району Одеської області зафіксовано смерть військовослужбовиці. Повідомлялося, що вона 21 березня вакцинувалася від коронавірусу.

У МОЗ після цього закликали представників громадськості та засобів масової інформації не робити передчасних висновків щодо причин та обставин смерті військовослужбовиці. Там зауважили, що станом на 19 березня у світі введено понад 397 млн доз вакцини проти COVID-19 і, відповідно до наявних даних ВООЗ, не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу.

24 березня МОЗ оприлюднило висновки судмедекспертизи, згідно з якими причина смерті військовослужбовиці, яка померла у вівторок в Одеській області, — гостра серцево-судинна недостатність.