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Степанов о гибели военной в Одесской области: судмедэксперт заверил - намека на тромбозы нет

Киев  •  УНН

 • 20261 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Смерть в Одесской области военной, которая имела прививку от COVID-19, никак не имеет связи с тромбозами, и не связана с вакцинацией. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.

Цитата:

"Что касается этого человека (военной - ред.), я лично общался в том числе после проведенного вскрытия с судмедэкспертом. И он четко, это же человек, который несет серьезную ответственность за свои действия, говорит, что намека нет ни на какие тромбозы. То есть да, это была острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти человека", - подчеркнул Степанов.

Детали

Министр заявил, что на сегодняшний день не установлено ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от каких-либо заболеваний сердечно-сосудистых.

"Чем больше мы будем делать вакцинаций, тем большее количество людей, я имею в виду в абсолютных цифрах, будет, условно говоря, умирать. Если человек сделал прививку, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что он имел серьезное сердечно-сосудистое заболевание - это же никак не связано", - говорит министр.

Он отметил, что медики расследуют "каждый случай смерти, произошедший с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации, независимо от чего он умер".

Контекст

23 марта в 17:20 в поселке Черноморское Лиманского района Одесской области зафиксирована смерть военнослужащей. Сообщалось, что она 21 марта вакцинировался от коронавируса.

В Минздраве после этого призвали представителей общественности и средств массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей. Там отметили, что по состоянию на 19 марта в мире введено более 397 млн доз вакцины против COVID-19 и, согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса.

24 марта Минздрав обнародовал выводы судмедэкспертизы, согласно которым причиной смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области, - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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