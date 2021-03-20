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Степанов пояснив, чому відповідальність з виробників вакцин від COVID перейшла до держави

Степанов пояснив, чому відповідальність з виробників вакцин від COVID перейшла до держави

Київ • УНН

 • 16548 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Відповідальність за непередбачувані наслідки вакцинації від COVID-19 відтепер лежатиме на державі в особі уряду, а не на виробниках. Це вимога виробників і той шлях, який пройшли всі країни, які планують отримати інноваційні мРНК-вакцини. Про це в ефірі “Свободи слова Савіка Шустера” розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

Цитата

“Була відповідальність на іноземній компанії — виробнику. Ми звільняємо їх і беремо на себе — на державу Україна, в особі уряду — відповідальність щодо непередбачуваних наслідків від вакцинації. Це, перш за все, стосується компенсації заподіяної шкоди. Це вимога виробників, це той шлях, яким ми йшли. Для всіх країн, які хочуть мати доступ до певних вакцин, в першу чергу йде мова про мРНК вакцини. (...) І тому ми прийняли ці зміни”, — розповів міністр.

Деталі

Степанов наголосив, що такі зміни ухвалювались урядами багатьох країн.

“Ці зміни приймалися урядом Великобританії, США, Європейською комісією — всі вносили та просто звільнили. Громадянин України не лишається сам на сам, відповідальність бере уряд країни. Буде створено відповідний фонд. Думаю, на найближчих засіданнях уряду він буде створений”, — зазначив він.

Відповідальність, за словами міністра, буде залежати від можливої заподіяної шкоди у зв’язку з настанням непередбачуваних наслідків вакцинації.

“Відповідальність буде в залежності від заподіяної шкоди. Якщо раптом настануть непередбачувані наслідки вакцинації, і щось з людиною трапиться через певний період, що призведе до інвалідизації, ще якихось речей — держава бере на себе окрім лікування зобов’язання компенсувати всі ці витрати, зрозуміло, в повному обсязі”, — пояснив він.

Що було раніше

Верховна Рада України на позачерговому засіданні у п’ятницю 19 березня ухвалила в цілому з урахуванням пропозицій комітету і необхідними техніко-юридичними правками законопроект № 5247 щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов’язання, який має звільнити від відповідальності виробників вакцин. 

Доповнення

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що до кінця березня — на початку квітня в межах ініціативи COVAX Україна має отримати партію вакцин від AstraZeneca, до кінця травня ще одна поставка вакцин цього виробника, а також мають прибути вакцини компанії Pfizer.

Окрім того, наразі 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield очікують на відправку в Україну.

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