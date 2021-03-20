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Степанов объяснил, почему ответственность с производителей вакцин от COVID перешла к государству

Степанов объяснил, почему ответственность с производителей вакцин от COVID перешла к государству

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Ответственность за непредсказуемые последствия вакцинации от COVID-19 отныне будет лежать на государстве в лице правительства, а не на производителях. Это требование производителей и тот путь, который прошли все страны, которые планируют получить инновационные мРНК-вакцины. Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

Цитата

"Была ответственность на иностранной компании - производителе. Мы освобождаем их и берем на себя - на государство Украина в лице правительства - ответственность за непредсказуемые последствия вакцинации. Это, прежде всего, касается компенсации причиненного вреда. Это требование производителей, это тот путь, которым мы шли. Для всех стран, которые хотят иметь доступ к определенным вакцин, в первую очередь речь идет о мРНК-вакцинах. (...) И поэтому мы приняли эти изменения", - рассказал министр.

Детали

Степанов отметил, что такие изменения принимались правительствами многих стран.

"Эти изменения принимались правительством Великобритании, США, Европейской комиссией - все вносили и просто осовбодили. Гражданин Украины не остается один на один, ответственность берет правительство страны. Будет создан соответствующий фонд. Думаю, на ближайших заседаниях правительства он будет создан", - отметил он.

Ответственность, по словам министра, будет зависеть от возможного причиненного вреда в связи с наступлением непредвиденных последствий вакцинации.

"Ответственность будет в зависимости от причиненного вреда. Если вдруг наступят непредсказуемые последствия вакцинации, и что-то с человеком случится через определенный период, что приведет к инвалидизации, еще каким-то вещам - государство берет на себя кроме лечения обязательства компенсировать все эти расходы, разумеется, в полном объеме", - пояснил он.

Что было раньше

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в пятницу 19 марта приняла в целом с учетом предложений комитета и необходимыми технико-юридическими правками законопроект № 5247 о государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства, дающие возможность освободить от ответственности производителей вакцин.

Дополнение

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что до конца марта - начала апреля в рамках инициативы COVAX Украина должна получить партию вакцин от AstraZeneca, до конца мая еще одна поставка вакцин этого производителя, а также должны прибыть вакцины компании Pfizer.

Кроме того, сейчас 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправку в Украину.

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