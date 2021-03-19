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Нардепи звільнили від відповідальності виробників вакцин від COVID

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому засіданні у п’ятницю ухвалила в цілому з урахуванням пропозицій комітету і необхідними техніко-юредичними правками законопроект № 5247 щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов’язання, який має звільнити від відповідальності виробників вакцин. Відповідне рішення підтримало 236 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Деталі

Відповідно до проекту закону, пропонується доповнити статтю 9-2 Закону України “Про лікарські засоби” частиною 6 такого змісту: “Після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) під зобов’язання для екстреного медичного застосування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я (МОЗ)... а також звільнення від цивільної відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи їх працівників, медичних працівників, які залучені до здійснення заходів пов’язаних із вакцинацією, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)”.

Зазначається, що прийняття проекту акту забезпечить можливість отримання Україною за програмою механізму COVAX вакцин провідних виробників.

Довідково

Раніше сьогодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що до кінця березня — на початку квітня в межах ініціативи COVAX Україна має отримати партію вакцин від AstraZeneca, до кінця травня ще одна поставка вакцин цього виробника, а також мають прибути вакцини компанії Pfizer.

Окрім того, наразі 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield очікують на відправку в Україну.

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