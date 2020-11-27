Степанов: наступного тижня локдауна не буде

“На наступному тижні точно ніхто не буде його (локдаун. — ред) вводити. Ми розробляємо різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому випадку мінімум за 7-10 днів буде відповідне повідомлення з чітким переліком обмежень", — сказав міністр.

“Карантинні обмеження, тим паче жорсткі, які впливають на економіку нашої країни вводяться тільки по показниках. Основний показник, який в нас є і якому все підкоряється — це заповненність наших ліжок, тобто здатність нашої системи охорони здоров’я надавати медичну допомогу. На сьогоднішній день вона складає трішки меньше, ніж 50%. У нас близько 28 000 перебуває на лікарняному ліжку. Ситуація напружена, як всі 8 місяців епідемії, але вона не є критичною”, — додав він.

Раніше Степанов повідомив, що у випадку введення локдауну в Україні не буде зупинено роботу громадського транспорту та авіаперевезень.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 693 407 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 11 909 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

