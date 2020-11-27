Степанов: на следующей неделе локдауна не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Начиная со следующей недели, с 30 ноября, в Украине точно не будет вводиться локдаун. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
“На следующей неделе точно никто не будет его (локдаун — ред.) вводить. Мы разрабатываем различные варианты развития событий, но в любом случае минимум за 7-10 дней будет соответствующее сообщение с четким перечнем ограничений. ”, - сказал министр.
“Карантин, тем более жесткие, которые влияют на экономику нашей страны вводятся только по показателям. Основной показатель, который у нас есть и которому все подчиняется — это заполненность наших коек, то есть способность нашей системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь. На сегодняшний день она составляет немного меньше, чем 50%. У нас около 28 тысяч находится на больничных койках. Ситуация напряженная, как все 8 месяцев эпидемии, но она не является критической”, — добавил он.
Ранее Степанов сообщил, что в случае введения локдауна в Украине не будет остановлена работа общественного транспорта и авиаперевозок.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 693 407 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 11 909 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.