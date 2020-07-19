Стало відомо, коли вболівальники в АПЛ зможуть повернутися на стадіони
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, коли вболівальники зможуть повернутися на трибуни в чемпіонаті Англії, передає УНН з посиланням на ВВС.
“У серпні ми спробуємо провести кілька великих заходів в місцях на кшталт спортивних стадіонів, з прицілом на їх більш широке відкриття восени.
У жовтні ми маємо намір повернути уболівальників на трибуни. Знову ж таки, ці зміни слід впроваджувати, дотримуючись протоколів безпеки”, — сказав Джонсон.
Раніше президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що спільно з Міністерством охорони здоров’я продовжує працювати над поверненням уболівальників на стадіони в Україні.
Також нагадаємо, що футбольні заходи на прохання УАФ, МОЗ уже дозволив відвідувати журналістам.