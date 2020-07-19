Стало известно, когда болельщики в АПЛ смогут вернуться на стадионы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, когда болельщики смогут вернуться на трибуны в чемпионате Англии, передаёт УНН со ссылкой на ВВС.
“В августе мы попробуем провести несколько крупных мероприятий в местах вроде спортивных стадионов, с прицелом на их более широкое открытие осенью.
В октябре мы намерены вернуть болельщиков на трибуны. Опять же, эти изменения следует внедрять, соблюдая протокол безопасности”, — сказал Джонсон.
Ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что совместно с Минздравом продолжает работать над возвращением болельщиков на стадионы в Украине.
Также напомним, что футбольные мероприятия по просьбе УАФ, Минздрав уже разрешил посещать журналистам.