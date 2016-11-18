Стало відомо, хто у складі "Зорі" не вийде проти "Олександрії"

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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 13704 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Завтра, 19 листопада, у рамках 15-го туру Ліги Парі-Матч, на гру проти "Олександрії" не вийде один з ключових гравців "Зорі" Артем Гордієнко. Про це повідомив на сьогодній прес-конференції на "Славутич-Арені" генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов, передає УНН.

З його слів, Артем був вчора прооперований.

Крім того, не вийде завтра на поле й Олег Чуваєв.

"На сьогодні в складі немає Артема Гордієнко. Артем вчора був вдало прооперовано і він вже відчуває себе добре. Легке нездужання простудного характеру відчуває Олег Чуваєв. Всі інші хлопці в строю", - наголосив С.Рафаїлов.

Матч відбудеться завтра о 14-й на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.

Українські Національні Новини

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