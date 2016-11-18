Стало відомо, хто у складі "Зорі" не вийде проти "Олександрії"
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Завтра, 19 листопада, у рамках 15-го туру Ліги Парі-Матч, на гру проти "Олександрії" не вийде один з ключових гравців "Зорі" Артем Гордієнко. Про це повідомив на сьогодній прес-конференції на "Славутич-Арені" генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов, передає УНН.
З його слів, Артем був вчора прооперований.
Крім того, не вийде завтра на поле й Олег Чуваєв.
"На сьогодні в складі немає Артема Гордієнко. Артем вчора був вдало прооперовано і він вже відчуває себе добре. Легке нездужання простудного характеру відчуває Олег Чуваєв. Всі інші хлопці в строю", - наголосив С.Рафаїлов.
Матч відбудеться завтра о 14-й на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.