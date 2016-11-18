Стало известно, кто в составе "Зари" не выйдет против "Александрии"
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Завтра, 19 ноября, в рамках 15-го тура Лиги Пари-Матч, на игру против "Александрии" не выйдет один из ключевых игроков "Зари" Артем Гордиенко. Об этом сообщил сегодня пресс-конференции на "Славутич-Арене" генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов, передает УНН.
По его словам, Артем был вчера прооперирован.
Кроме того, не выйдет завтра на поле и Олег Чуваев.
"На сегодняшний день в составе нет Артема Гордиенко. Артем вчера был удачно прооперирован и уже чувствует себя хорошо. Легкое недомогание простудного характера чувствует Олег Чуваев. Все остальные ребята в строю", - подчеркнул С.Рафаилов.