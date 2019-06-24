Стало відомо, де в Європі найдорожчі продукти харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Євростат оприлюднив дані по рівню цін на продукти харчування в 2018 році, передає УНН з посиланням на Євростат.
Повідомляється, що найвищий рівень цін на продукти був зафіксований в Данії - 130% від середнього по Євросоюзу. Далі йдуть Люксембург і Австрія (по 125%), Ірландія і Фінляндія (по 120%) та Швеція (117%).
При цьому, найнижчий рівень цін спостерігається в Румунії (66%), Польщі (69%), Болгарії (76%), Литві (82%), Чехії (84%) і Угорщині (85%).
Як повідомляв УНН, споживча інфляція в Україні з початку року досягла показника в 4,2%.
Всього за 5 років соціальні продукти в нашій країні подорожчали в три рази.
Уточнимо, що червні 2017 року Кабмін скасував державне цінове регулювання на соціальні продукти.
За словами депутата Сергія Тригубенка, це рішення було передчасним, і саме воно, не в останню чергу, спровокувало зростання цін.
"У минулому році, наприклад, подорожчало 45% соціального асортименту продуктів, а сьогодні 41% українців економить на харчуванні.
Вважаю це прямим наслідком відмови КМУ від держрегулювання цін на соціальні продукти і ще раз зазначу передчасність такого рішення", - написав він у Facebook.