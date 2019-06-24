Стало известно, где в Европе самые дорогие продукты питания
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Евростат обнародовал данные по уровню цен на продукты питания в 2018 году, передает УНН со ссылкой на Евростат.
Сообщается, что самый высокий уровень цен на продукты был зафиксирован в Дании - 130% от среднего по Евросоюзу. Далее идут Люксембург и Австрия (по 125%), Ирландия и Финляндия (по 120%) и Швеция (117%).
При этом, самый низкий уровень цен наблюдается в Румынии (66%), Польше (69%), Болгарии (76%), Литве (82%), Чехии (84%) и Венгрии (85%).
Как сообщал УНН, потребительская инфляция в Украине с начала года достигла показателя в 4,2%.
Всего за 5 лет социальные продукты в нашей стране подорожали в три раза.
Уточним, что июне 2017 года Кабмин отменил государственное ценовое регулирование на социальные продукты.
По словам депутата Сергея Тригубенко, это решение было преждевременным, и именно оно, не в последнюю очередь, спровоцировало рост цен.
"В прошлом году, например, подорожало 45% социального ассортимента продуктов, а сегодня 41% украинцев экономит на питании.
Считаю это прямым следствием отказа КМУ от госрегулирования цен на социальные продукты и еще раз отмечу преждевременность такого решения", - написал он в Facebook.