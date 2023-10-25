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Стало відоме ім’я нового посла Польщі в Україні

Київ • УНН

 • 167695 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Польща призначила нового посла в Україні. Ним став 68-річний Ярослав Гузи. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Польщі, передає УНН.

Стало відоме ім’я нового посла Польщі в Україні

Цитата

"Ярослав Гузи стане послом Республіки Польща в Україні", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Ярослав Гузи замінить посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького, який перебуває на посаді з лютого 2019 року.

Ярослав Гузи має соціологічну освіту, а в часи комунізму був активним опозиціонером, за що був інтернований. На початку 90-х років був радником міністра оборони, а після цього займався приватним підприємництвом. Його дружина - відома польська журналістка, гендиректорка телеканалу "Белсат" Агнєшка Ромашевська-Гузи.

Доповнення

Також МЗС Польщі призначило послів у В’єтнамі, Боснії й Герцеговині та Анголі. 

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