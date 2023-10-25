Стало известно имя нового посла Польши в Украине

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"Ярослав Гузы станет послом Республики Польша в Украине", - говорится в сообщении.

Детали

Ярослав Гузы заменит посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого, который находится в должности с февраля 2019 года.

Ярослав Гузы имеет социологическое образование, а во времена коммунизма был активным оппозиционером, за что был интернирован. В начале 90-х годов был советником министра обороны, а после этого занимался частным предпринимательством. Его жена - известная польская журналистка, гендиректор телеканала "Белсат" Агнешка Ромашевская-Гузы.

Дополнение

Также МИД Польши назначило послов во Вьетнаме, Боснии и Герцеговине и Анголе.

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