Стало известно имя нового посла Польши в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Польша назначила нового посла в Украине. Им стал 68-летний Ярослав Гузы. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши, передает УНН.
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"Ярослав Гузы станет послом Республики Польша в Украине", - говорится в сообщении.
Детали
Ярослав Гузы заменит посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого, который находится в должности с февраля 2019 года.
Ярослав Гузы имеет социологическое образование, а во времена коммунизма был активным оппозиционером, за что был интернирован. В начале 90-х годов был советником министра обороны, а после этого занимался частным предпринимательством. Его жена - известная польская журналистка, гендиректор телеканала "Белсат" Агнешка Ромашевская-Гузы.
Дополнение
Также МИД Польши назначило послов во Вьетнаме, Боснии и Герцеговине и Анголе.
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