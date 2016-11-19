Стали відомими усі учасники півфіналу Підсумкового тенісного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. За підсумками останніх поєдинків групового етапу Підсумкового турніру ATP, що проходить в Лондоні, стали відомими останні учасники півфіналів, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Після того, як британець Енді Маррей обіграв швейцарця Стена Вавринку в двох партіях 6:4, 6:2 в третьому матчі групового турнір, стали відомі півфінальні пари підсумкового турніру ATP в Лондоні.
Перша ракетка світу Енді Маррей зіграє з канадцем Мілошем Раонічем, а другий номер світового рейтингу Новак Джокович зустрінеться з Кей Нісікорі з Японії.
Примітно, що Підсумковий турнір в цьому році має додаткову інтригу: хто завершить сезон на першому рядку світової класифікації – Е.Маррей або Н.Джокович.
У разі, якщо обидва програють у півфіналі, першим залишиться шотландець. При будь-яких інших розкладах рейтинг очолить той з них, хто краще виступить на турнірі: серб поверне собі звання першої ракетки світу, тільки якщо пройде далі півфіналу, а
Е.Маррей програє на цій стадії, або в разі перемоги в турнірі.
Додамо, що півфінальні баталії відбудуться сьогодні.