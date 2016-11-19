Стали известны все участники полуфинала Итогового теннисного турнира

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. По итогам последних поединков группового этапа Итогового турнира ATP, проходящего в Лондоне, стали известными последние участники полуфиналов, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

После того, как британец Энди Маррей обыграл швейцарца Стена Вавринку в двух партиях 6: 4, 6: 2 в третьем матче группового турнир, стали известны полуфинальные пары итогового турнира ATP в Лондоне.

Первая ракетка мира Энди Маррей сыграет с канадцем Милошем Раоничем, а второй номер мирового рейтинга Новак Джокович встретится с Кей Нисикори из Японии.

Примечательно, что Итоговый турнир в этом году имеет дополнительную интригу: кто завершит сезон на первой строчке мирового классификации - Э.Маррей или Н.Джокович.

В случае, если оба проигрывают в полуфинале, первым останется шотландец. При любых других раскладах рейтинг возглавит тот из них, кто лучше выступит на турнире: серб вернет себе звание первой ракетки мира, только если пройдет дальше полуфинала, а Э.Маррей проигрывает на этой стадии, или в случае победы в турнире.

Добавим, что полуфинальные баталии состоятся сегодня.

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