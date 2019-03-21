Стали відомі обставини смерті жінки-військової у Мелітополі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Лейтенант морської піхоти, яка повісилась на території військової частини у Мелітополі, напередодні посварилася з чоловіком – теж військовим. По це УНН повідомили у правоохоронних органах.
За свідченням товаришів по службі, жінка ввечері 15 березня сильно посварилася з чоловіком, який служить в одній з нею частині начальником артилерії. Чоловік поїхав на відпочинок з друзями чим, нібито, викликав гнів дружини. Після сварки жінка вимкнула телефона та зникла.
Ранком 16 березня жінку знайшли повішаною на дереві на території військової частини.
Попередньо встановлено, що окрім слідів від мотузки на шиї, на тілі покійної немає інших слідів, які б свідчили про насильницьку смерть.
Як повідомляв УНН, жінка-військовослужбовець, лейтенант повісилась на території військової частини у Мелітополі.
Як повідомляв УНН, на Житомирщині повісились двоє чоловіків.