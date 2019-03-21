Стали известны обстоятельства смерти женщины-военной в Мелитополе

По свидетельству сослуживцев, женщина вечером 15 марта сильный поссорилась с мужем, который служит в одной с ней части начальником артиллерии. Мужчина поехал на отдых с друзьями чем, якобы, вызвал гнев жены. После ссоры женщина выключила телефон и исчезла.

Утром 16 марта женщину нашли повешенной на дереве на территории военной части.



Предварительно установлено, что кроме следов от веревки на шее, на теле покойной нет других следов, свидетельствующих о насильственной смерти.



Как сообщал УНН, женщина-военнослужащий, лейтенант повесилась на территории военной части в Мелитополе.



Как сообщал УНН, на Житомирской области повесились двое мужчин.

