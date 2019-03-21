Стали известны обстоятельства смерти женщины-военной в Мелитополе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Лейтенант морской пехоты, которая повесилась на территории военной части в Мелитополе, накануне поссорилась с мужем - тоже военным. По этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
По свидетельству сослуживцев, женщина вечером 15 марта сильный поссорилась с мужем, который служит в одной с ней части начальником артиллерии. Мужчина поехал на отдых с друзьями чем, якобы, вызвал гнев жены. После ссоры женщина выключила телефон и исчезла.
Утром 16 марта женщину нашли повешенной на дереве на территории военной части.
Предварительно установлено, что кроме следов от веревки на шее, на теле покойной нет других следов, свидетельствующих о насильственной смерти.
Как сообщал УНН, женщина-военнослужащий, лейтенант повесилась на территории военной части в Мелитополе.
Как сообщал УНН, на Житомирской области повесились двое мужчин.