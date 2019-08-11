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Названі найбагатші родини планети

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Згідно з даними рейтингу видання Bloomberg, найбагатша родина у світі має на рахунках 190,5 млрд доларів США, передає УНН.

Так, видання опублікувало рейтинг найбагатших сімей світу. 

Найбагатшою родиною в світі є родина Волтонів, яка володіє мережею Walmart. Їхній статок оцінюється в 190,5 млрд доларів США.

На другому місці родина Марс, що спеціалізується на шоколадному бізнесі. На рахунках родини – 126,5 млдр доларів.

На третій сходинці родина Кох, представники якої займаються видобутком нафти. Родина має капітал у сумі 124,5 млрд доларів США.

У всьому світі 25 найбагатших сімей у даний час контролюють майже 1,4 трильйона доларів США, що на 24% більше, ніж в минулому році, пише видання.

Нагадаємо, половину світового заробітку отримують 10% найвисокооплачуваніших людей.

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