Названы самые богатые семьи планеты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Согласно данным рейтинга издания Bloomberg самая богатая семья в мире имеет на счетах 190,5 млрд долларов США, передает УНН.
Так, издание опубликовало рейтинг самых богатых семей мира.
Самой богатой семьей в мире является семья Волтонов, которая владеет сетью Walmart. Их состояние оценивается в 190,5 млрд долларов США.
На втором месте семья Марс, специализирующаяся на шоколадном бизнесе. На счетах семьи – 126,5 млдр долларов.
На третьем месте семья Кох, представители которой занимаются добычей нефти. Семья имеет капитал в сумме 124,5 млрд долларов США.
Напомним, половину мирового заработка получают 10% самых высокооплачиваемых людей.