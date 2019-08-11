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Названы самые богатые семьи планеты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Согласно данным рейтинга издания Bloomberg самая богатая семья в мире имеет на счетах 190,5 млрд долларов США, передает УНН.

Так, издание опубликовало рейтинг самых богатых семей мира.

Самой богатой семьей в мире является семья Волтонов, которая владеет сетью Walmart. Их состояние оценивается в 190,5 млрд долларов США.

На втором месте семья Марс, специализирующаяся на шоколадном бизнесе. На счетах семьи – 126,5 млдр долларов.

На третьем месте семья Кох, представители которой занимаются добычей нефти. Семья имеет капитал в сумме 124,5 млрд долларов США.

Напомним, половину мирового заработка получают 10% самых высокооплачиваемых людей.

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