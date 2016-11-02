Стали відомі дати проведення національного відбору до Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Національний відбір для участі в міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2017” пройде в лютому. Про це йдеться на сайті телеканалу СТБ, який проводить національний відбір спільно з “UA:Перший”, передає УНН.
Так, повідомляється, що перший ефір національного відбору відбудеться 4 лютого, другий – 11 лютого, третій – 18 лютого.
Зазначається, що ім’я фіналіста національного відбору українці дізнаються 25 лютого.
Оцінювати конкурсантів буде композитор та музикальний продюсер Костянтин Меладзе та переможниця Євробачення-2016 Джамала.
Зйомки всіх ефірів відбудуться у палаці культури "КПІ" за адресою м.Київ, проспект Перемоги, 37.
Як повідомляв УНН, російський співак Ю.Лоза готовий поїхати на Євробачення до Києва.