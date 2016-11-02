Стали известны даты проведения национального отбора на Евровидение-2017

Так, сообщается, что первый эфир национального отбора состоится 4 февраля, второй - 11 февраля, третий - 18 февраля.

Отмечается, что имя финалиста национального отбора украинцы узнают 25 февраля.

Оценивать конкурсантов будет композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе и победительница Евровидения-2016 Джамала.

Съемки всех эфиров состоятся во дворце культуры "КПИ" по адресу г. Киев, проспект Победы, 37.

Как сообщал УНН, российский певец Ю.Лоза готов поехать на Евровидение в Киев.