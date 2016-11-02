Стали известны даты проведения национального отбора на Евровидение-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Национальный отбор для участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" пройдет в феврале. Об этом говорится на сайте телеканала СТБ, который проводит национальный отбор совместно с "UA:Первый", передает УНН.
Так, сообщается, что первый эфир национального отбора состоится 4 февраля, второй - 11 февраля, третий - 18 февраля.
Отмечается, что имя финалиста национального отбора украинцы узнают 25 февраля.
Оценивать конкурсантов будет композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе и победительница Евровидения-2016 Джамала.
Съемки всех эфиров состоятся во дворце культуры "КПИ" по адресу г. Киев, проспект Победы, 37.
Как сообщал УНН, российский певец Ю.Лоза готов поехать на Евровидение в Киев.