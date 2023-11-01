ССО показали роботу в районі Авдіївки: "підсмажили" танк росіян Т-90 "Прорив"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Воїни Сил спецоперацій ЗСУ "підсмажили" ворожу техніку в районі Авдіївки. Відео показали у середу у Телеграм, пише УНН.
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"На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити місто, однак наші захисники міцно тримають оборону й завдають окупантам значних втрат. Воїни ССО (як завжди) роблять це влучно і у найнеочікуваніший для ворога момент", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, оператори 3-го полку за допомогою БПЛА знищили ремонтну машину противника та пошкодили танк Т-90 “Прорив”. "Окупанти кинулися від палаючої техніки у розсипну. Втім, ми впевнені, що бігати по нашій землі їм залишилося недовго", - вказали в ССО.
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Про те, що на Донеччині "мінуснули" найсучасніший російський танк Т-90, розповів віце-прем'єр Михайло Федоров і показав роботу дронами.