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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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ССО показали работу в районе Авдеевки: "поджарили" танк россиян Т-90 "Прорыв"

Киев • УНН

 • 70104 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Воины Сил спецопераций ВСУ "поджарили" вражескую технику в районе Авдеевки. Видео показали в среду в Телеграм, пишет УНН.

ССО показали работу в районе Авдеевки: "поджарили" танк россиян Т-90 "Прорыв"

Детали

"На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить город, однако наши защитники крепко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Воины ССО (как всегда) делают это метко и в самый неожиданный для врага момент", - говорится в сообщении.

Как сообщается, операторы 3-го полка с помощью БПЛА уничтожили ремонтную машину противника и повредили танк Т-90 “Прорыв”. "Оккупанты бросились от горящей техники в рассыпную. Впрочем, мы уверены, что бегать по нашей земле им осталось недолго", - указали в ССО.

Ранее

О том, что в Донецкой области "минуснули" самый современный российский танк Т-90, рассказал вице-премьер Михаил Федоров и показал работу дронами.

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