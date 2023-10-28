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На сході "мінуснули" найсучасніший російський танк Т-90: Федоров показав роботу дронами

Київ • УНН

 • 59052 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Українські військові у Донецькій області знищили найсучасніший російський танк Т-90 "Прорив". Відео оприлюднив віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.

На сході "мінуснули" найсучасніший російський танк Т-90: Федоров показав роботу дронами

Цитата

"Військові мінуснули найсучасніший російський танк Т-90 «Прорив» на Донеччині. Також уразили танк Т-80, броньовану машину, артилерійську систему, дві вантажівки з особовим складом та боєприпасами. Це результати ударної роти БпЛА 24 ОМБр «Рарог» за дві доби на Донецькому напрямку", - зазначив Федоров у Telegram.

Деталі

Зі слів урядовця, розібратися з технікою окупантів військовим допомогли БпЛА «Вампір» і R-18. "Цих «пташок» ми нещодавно передали від Армії дронів", - зазначив він.

"Продовжуємо забезпечувати безпілотниками від держави всі напрямки фронту та масштабувати виробництво українських дронів", - наголосив Федоров.

Нагадаємо

В Україні планують масштабувати виробництво засобів РЕБ.

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