На востоке "минуснули" самый современный российский танк Т-90: Федоров показал работу дронами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Украинские военные в Донецкой области уничтожили самый современный российский танк Т-90 "Прорыв". Видео обнародовал вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.
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"Военные минуснули самый современный российский танк Т-90 «Прорыв» в Донецкой области. Также поразили танк Т-80, бронированную машину, артиллерийскую систему, два грузовика с личным составом и боеприпасами. Это результаты ударной роты БпЛА 24 ОМБр «Рарог» за двое суток на Донецком направлении", - отметил Федоров в Telegram.
Детали
По словам чиновника, разобраться с техникой оккупантов военным помогли БпЛА «Вампир» и R-18. "Этих «птичек» мы недавно передали от Армии дронов", - отметил он.
"Продолжаем обеспечивать беспилотниками от государства все направления фронта и масштабировать производство украинских дронов", - подчеркнул Федоров.
Напомним
В Украине планируют масштабировать производство средств РЭБ.