На востоке "минуснули" самый современный российский танк Т-90: Федоров показал работу дронами

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 27996 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 12207 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 38489 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 132176 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 48972 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 106120 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 160103 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 152872 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154177 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159834 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6м/с
39%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 59061 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 62252 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 57113 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 71181 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 16328 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 27999 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 73097 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 132180 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 241587 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 294163 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 17697 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 46257 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 45259 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 58462 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 79540 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

На востоке "минуснули" самый современный российский танк Т-90: Федоров показал работу дронами

Киев • УНН

 • 59052 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Украинские военные в Донецкой области уничтожили самый современный российский танк Т-90 "Прорыв". Видео обнародовал вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.

На востоке "минуснули" самый современный российский танк Т-90: Федоров показал работу дронами

Цитата

"Военные минуснули самый современный российский танк Т-90 «Прорыв» в Донецкой области. Также поразили танк Т-80, бронированную машину, артиллерийскую систему, два грузовика с личным составом и боеприпасами. Это результаты ударной роты БпЛА 24 ОМБр «Рарог» за двое суток на Донецком направлении", - отметил Федоров в Telegram.

Детали

По словам чиновника, разобраться с техникой оккупантов военным помогли БпЛА «Вампир» и R-18. "Этих «птичек» мы недавно передали от Армии дронов", - отметил он.

"Продолжаем обеспечивать беспилотниками от государства все направления фронта и масштабировать производство украинских дронов", - подчеркнул Федоров.

Напомним

В Украине планируют масштабировать производство средств РЭБ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68