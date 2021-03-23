США засудили обстріли та авіаудари в Сирії

Що відомо

Речник Держдепу Нед Прайс підкреслив, що цивільні особи, медичний персонал і медичні установи, не повинні ставати об’єктом воєнних дій. Він заявив, що подібні акти насильства повинні припинитися, повторивши заклик Вашингтону до припинення вогню всіма учасниками конфлікту в Сирії.

Деталі

Внаслідок артилерійського обстрілу лікарні в західному Алеппо загинуло кілька пацієнтів, зокрема дитина, і було поранено понад десятка медичних працівників. Координати цієї лікарні були отримані в рамках чинного під егідою ООН механізму з вирішення конфліктів, повідомляє “Голос Америки”.

Що передувало

Російські військові завдали авіаудари в Ідлібі в районі кордону з Туреччиною, внаслідок чого загинув один мирний житель і опинився під загрозою доступ до гуманітарної допомоги. Прикордонний пункт Баб-ель-Хава залишається єдиним переходом у Сирії, яким ООН дозволяє поставку гуманітарної допомоги. Через цю ділянку щомісяця отримують допомогу близько 2,4 мільйона сирійців.