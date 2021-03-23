США осудили обстрелы и авиаудары в Сирии

Что известно

Представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что гражданские лица, медицинский персонал и медицинские учреждения, не должны становиться объектом военных действий. Он заявил, что подобные акты насилия должны прекратиться, повторив призыв Вашингтона к прекращению огня всеми участниками конфликта в Сирии.

Детали

Вследствие артиллерийского обстрела больницы в западном Алеппо погибло несколько пациентов, в том числе ребенок, и были ранены более десятка медицинских работников. Координаты этой больнице были получены в рамках действующего под эгидой ООН механизма по разрешению конфликтов, сообщает “Голос Америки”.

Что предшествовало

Российские военные нанесли авиаудары в Идлибе в районе границы с Турцией, в результате чего погиб один мирный житель и оказался под угрозой доступ к гуманитарной помощи. Пограничный пункт Баб-эль-Хава остается единственным переходом в Сирии, которым ООН позволяет поставку гуманитарной помощи. Через этот участок ежемесячно получают помощь около 2,4 миллиона сирийцев.