США запровадили санкції проти росіянина та його фірми через підтримку КНДР

Деталі

У повідомленні Мінфіну США, опублікованому 31 серпня, йдеться, що ці фізособи та юрособа "прямо підтримували або допомагали отримувати дохід для організацій КНДР", які займаються "незаконною розробкою зброї масового знищення та балістичних ракет".

Вказано, що санкції введено у відповідь на другу невдалу спробу КНДР запустити на орбіту шпигунський супутник.

За даними американського відомства, Чон Чін Ен, який проживає в РФ, разом з Козловим координував працевлаштування в Росії будівельних робітників з Північної Кореї і закуповував за допомогою Козлова "товари, які зазвичай використовуються в суднобудуванні".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Громадянина Німеччини підозрюють у продажі запчастин для російських дронів

Крім того, Чон Чін Ен очолював команду IT-фахівців з КНДР, що працює в РФ, і допомагав її членам валідувати акаунти на міжнародних платформах найму IT-фрілансерів за допомогою ідентифікаційних документів, наданих родичами співробітників фірми Козлова.

У повідомленні Мінфіну США також йдеться, що Чон Чін Ен керував у Москві спільним будівельним проектом ТОВ "Інтелект" та підставною компанією "Друга академія природничих наук" (Second Academy of Natural Sciences, SANS). Ця компанія ще у 2010 році потрапила під санкції США за "участь у діяльності, пов'язаній з розповсюдженням зброї масового знищення або засобів її доставки до мети".

Нагадаємо, 31 серпня Північна Корея заявила, що провела тактичні ядерні навчання.