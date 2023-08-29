Громадянина Німеччини підозрюють у продажі запчастин для російських дронів

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"Вальдемар В. є керуючим директором двох компаній, які він заснував у Саарі для міжнародної торгівлі електронними компонентами. У період з січня 2020 року по березень 2023 року він експортував 26 електронних компонентів для компанії в росії, яка виробляє військову техніку", - йдеться в заяві прокуратури.

Деталі

Німецькі прокурори стверджують, що зокрема, йдеться про безпілотник "Орлан-10", який російські збройні сили використовують проти України. Зазначається, що компоненти того типу, який постачає обвинувачений, підпадають під дію санкцій Європейського Союзу проти росії, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення рф.

За даними слідства, щоб обійти обмеження ЄС підозрюваний імпортував відповідні товари з-за кордону до Німеччини, а потім реекспортував їх до росії – у деяких випадках через компанію в Баден-Вюртемберзі, яку він контролював. Правоохоронці повідомляють, що спочатку експорт здійснювали два цивільні підприємства у росії, а після консультації з Вальдемаром В. вони організували передачу військовому виробнику.

"Після початку війни в Україні в лютому 2022 року Вальдемар В. переключився на транспортування товарів до росії через Дубай і Литву, в тому числі за допомогою передових одержувачів у третіх країнах. Загальна вартість незаконно виготовлених компонентів становить близько 715 000 євро", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо

У Німеччині судитимуть бізнесмена, який продавав верстати та комплектуючі російським виробникам зброї.