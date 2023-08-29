Гражданина Германии подозревают в продаже запчастей для российских дронов

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"Вальдемар В. является управляющим директором двух компаний, которые он основал в Сааре для международной торговли электронными компонентами. В период с января 2020 года по март 2023 года он экспортировал 26 электронных компонентов для компании в россии, которая производит военную технику", - говорится в заявлении прокуратуры.

Детали

Немецкие прокуроры утверждают, что в частности, речь идет о беспилотнике "Орлан-10", который российские вооруженные силы используют против Украины. Отмечается, что компоненты того типа, который поставляет обвиняемый, подпадают под действие санкций Европейского Союза против России, введенных после начала полномасштабного вторжения рф.

По данным следствия, чтобы обойти ограничения ЕС подозреваемый импортировал соответствующие товары из-за рубежа в Германию, а затем реэкспортировал их в россию – в некоторых случаях через компанию в Баден-Вюртемберге, которую он контролировал. Правоохранители сообщают, что сначала экспорт осуществляли два гражданских предприятия в россии, а после консультации с Вальдемаром В. они организовали передачу военному производителю.

"После начала войны в Украине в феврале 2022 года Вальдемар В. переключился на транспортировку товаров в россию через Дубай и Литву, в том числе с помощью передовых получателей в третьих странах. Общая стоимость незаконно изготовленных компонентов составляет около 715 000 евро", - отметили в прокуратуре.

Напомним

В Германии будут судить бизнесмена, который продавал станки и комплектующие российским производителям оружия.