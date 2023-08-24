У Німеччині судитимуть бізнесмена, який продавав верстати для виробництва зброї у рф

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“Навесні 2015 року обвинувачений уклав три контракти з російським виробником зброї на поставку загалом шести верстатів і комплектуючих. Верстати були необхідні для серійного виробництва снайперських гвинтівок. Для прикриття бізнесу чоловік використовував інші засновані ним компанії та ще одну російську компанію. Обсяг замовлення на продаж машин склав близько двох мільйонів євро”, — повідомили в прес-службі Генерального прокурора при Верховному суді Німеччини

Деталі

За даними прокуратури в Карлсруе, бізнесмен був затриманий у Франції ще в серпні, і звідти переданий Німеччині.

Згідно з даними слідства, він постачав комплектуючі до рф влітку і восени 2015 року, через Швейцарію, а в одному випадку через Литву.

Його контракт із російським виробником зброї також включав налаштування техніки та навчання співробітників. Ці послуги він надавав у 2015 і 2016 роках.

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Крім того, на початку 2015 року підозрюваний придбав для випробувальних цілей у свого російського ділового партнера чотири снайперські гвинтівки за ціною 22 000 євро і ввіз їх до Німеччини. Аби удати, що існує старий контракт, що не підпадає під санкції проти рф, бізнесмен датував договір купівлі-продажу попереднім роком.

Обвинувачений постав перед слідчим суддею Федерального суду Німеччини 3 серпня 2023 року.

Нагадаємо

У 2014 році після анексії Криму росією Європейський Союз запровадив санкції проти росії. Зокрема, заборонили й продаж зброї країні-арессорці. А після повномасштабного вторгнення росії в Україну санкційні заходи розширилися і посилилися. Кількість обмежень проти рф, і її бізнесу продовжує зростати по всьому світу й понині.

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У день Незалежності України новий пакет санкцій проти рф за депортацію українських дітей анонсував Президент США Джо Байден.