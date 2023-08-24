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В Германии будуть судить бизнесмена, который продавал станки для производства оружия в рф

В Германии будуть судить бизнесмена, который продавал станки для производства оружия в рф

Киев • УНН

 • 796118 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Германии будуть судить бизнесмена, который продавал станки и комплектующие российским производителям оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального прокурора при Верховном суде Германии, передает УНН.

Цитата

“Весной 2015 года обвиняемый заключили три контракта с российским производителем оружия на поставку в общей сложности шести станков и комплектующих. Станки были необходимы для серийного производства снайперских винтовок. Для прикрытия бизнеса он использовал другие основанные им компании и еще одну российскую компанию. .... Объем заказа на продажу машин составил около двух миллионов евро”, — сообщили в пресс-службе Генерального прокурора при Верховном суде Германии

Детали

По данным прокуратуры в Карлсруэ, бизнесмен был задержан во Франции ещё в августе, и оттуда передан Германии.
Согласно данным следствия, он поставлял комплектующие в рф летом и осенью 2015 года, через Швейцарию, а в одном случае через Литву.

Его контракт с российским производителем оружия также включал настройку техники и обучение сотрудников. Данные услуги он предоставлял в 2015 и 2016 годах.

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Кроме того, в начале 2015 года подозреваемый приобрел для испытательных целей у своего российского делового партнера четыре снайперские винтовки по цене 22 000 евро и ввез их в Германию. Чтобы сделать вид, что существует старый контракт, не подпадающий под санкции против рф, он датировал договор купли-продажи на год “назад”.

Обвиняемый предстал перед следственным судьей Федерального суда 3 августа 2023 года.

Напомним

В 2014 году после аннексии Крыма россией Европеский Союз ввел обширные санкции против россии. В частности, запретили и продажу оружия стране-арессору. А после полномасштабного вторжения россии в Украину санкционные меры расширились и ужесточились. Количество ограничений против рф, и её бизнеса, в частности, продолжает расти по всему миру и поныне.

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В день Независимости Украины новый пакет санкций против рф за депортацию украинских детей анонсировал Президент США Джо Байден.

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