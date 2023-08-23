Reuters: авиакомпании рф получили запчастей на минимум 1,2 млрд долл., несмотря на санкции

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Несмотря на санкции Запада, направленные на то, чтобы помешать российским авиаперевозчикам закупать детали для самолетов Airbus и Boeing, российским авиакомпаниям с мая прошлого года поступило запчастей для самолетов на сумму не менее 1,2 миллиарда долларов, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Несмотря на западные санкции, направленные на то, чтобы помешать российским авиаперевозчикам закупать детали для своих самолетов Airbus и Boeing, «Уральские авиалинии» импортировали более 20 устройств американского производства с момента вторжения россии в Украину в феврале 2022 года", - пишет издание со ссылкой на таможенные данные.

В целом, с мая прошлого года, когда действовало большинство торговых ограничений и запретов на экспорт в США и Европе, до конца июня этого года, как показывает анализ Reuters таможенных отчетов, "российским авиакомпаниям поступило запчастей для самолетов на сумму не менее 1,2 миллиарда долларов".

Как указано, оборудование варьировалось от предметов первой необходимости, необходимых для поддержания самолета в летной годности, таких как устройства Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, дисплеи в кабине и шасси, до более обыденных запасных частей, таких как кофеварки, телефонные трубки бортпроводников и сиденья для унитазов.

"Таможенные записи показали, что детали попали в россию через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан – ни одна из которых не одобрила западные санкции в отношении россии", - пишет издание.

Как указано, сумма в 1,2 миллиарда долларов - лишь часть стоимости авиационных запчастей, импортированных за период, рассматриваемый Reuters, поскольку она включает только поставки, предназначенные непосредственно для российских авиакомпаний или их подразделений по техническому обслуживанию, а не детали самолетов, отправленные другим компаниям в россии.

Глава московского авиационного аналитического центра «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что российские авиакомпании «решили проблему» работы в условиях западных санкций.

«Сначала был шок, никто не знал, что делать, — сказал он. - Через два-три месяца были найдены новые каналы поставок, а через шесть-девять месяцев появилось довольно много альтернатив, что позволило снизить цены и сроки поставки».

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Изучив список, составленный агентством Reuters, компания Northrop Grumman заявила, что не выявила каких-либо продаж или услуг по ремонту, предоставляемых компанией российским предприятиям. Northrop Grumman заявила, что у нее есть «надежные процессы и процедуры, помогающие обеспечить соблюдение всех применимых законов и правил, связанных с экспортом и санкциями».

Правительство США заявило, что экспортный контроль, введенный им и его союзниками, серьезно повлиял на российский авиационный сектор.

«Мы продолжим активно обеспечивать соблюдение наших мер контроля, искореняя и разрушая незаконные сети, преследуя лиц, уклоняющихся от ограничений, и напрямую взаимодействуя с промышленностью и иностранными правительствами для обеспечения соблюдения требований», — заявил представитель Министерства торговли США.

Представитель Европейского Союза заявил, что блок тесно координирует свои действия со странами, которые ввели аналогичные торговые ограничения, чтобы гарантировать, что их нельзя обойти.

"В некоторых странах создаются системы мониторинга, контроля и блокировки реэкспорта", - сказал чиновник.

И западные санкции усложнили жизнь российскому авиационному сектору, отмечает издание. Однако по состоянию на 1 мая этого года у российских перевозчиков находился 541 западный самолет, находившийся в эксплуатации или на техническом обслуживании, согласно данным, собранным швейцарским поставщиком авиационной разведки ch-aviation. Это более-менее на уровне довоенного периода, если принять во внимание 75 самолетов, взятых в аренду российскими авиакомпаниями и отозванных их иностранными владельцами, показывают данные авиации ch-aviation.

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