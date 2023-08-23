Reuters: авіакомпанії рф отримали запчастин на мінімум 1,2 млрд дол. попри санкції

Деталі

"Попри західні санкції, спрямовані на те, щоб перешкодити російським авіаперевізникам закуповувати деталі для своїх літаків Airbus і Boeing, «Уральські авіалінії» імпортували понад 20 пристроїв американського виробництва з моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року", - пише видання з посиланням на митні дані.

Загалом, від травня минулого року, коли діяла більшість торговельних обмежень і заборон на експорт у США та Європі, до кінця червня цього року, як показує аналіз Reuters митних звітів, "російським авіакомпаніям надійшло запчастин для літаків на суму щонайменше 1,2 мільярда доларів".

Як зазначено, обладнання варіювалося від предметів першої необхідності, необхідних для підтримання літака в льотній придатності, як-от пристрої Northrop Grumman, клапани тиску в кабіні, дисплеї в кабіні та шасі, до більш повсякденних запасних частин, як-от кавоварки, телефонні трубки бортпровідників і сидіння для унітазів.

"Митні записи показали, що деталі потрапили в росію через посередників у таких країнах, як Таджикистан, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Туреччина, Китай і Киргизстан – жодна з яких не схвалила західні санкції щодо росії", - пише видання.

Як зазначено, сума в 1,2 мільярда доларів - лише частина вартості авіаційних запчастин, імпортованих за період, що розглядається Reuters, оскільки вона охоплює лише поставки, призначені безпосередньо для російських авіакомпаній або їхніх підрозділів з технічного обслуговування, а не деталі літаків, відправлені іншим компаніям у росії.

Глава московського авіаційного аналітичного центру «АвіаПорт» Олег Пантелєєв заявив, що російські авіакомпанії «вирішили проблему» роботи в умовах західних санкцій.

«Спочатку був шок, ніхто не знав, що робити, - сказав він. - За два-три місяці було знайдено нові канали постачання, а за шість-дев'ять місяців з'явилося досить багато альтернатив, що дало змогу знизити ціни та терміни постачання».

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Вивчивши список, складений агентством Reuters, компанія Northrop Grumman заявила, що не виявила жодних продажів або послуг із ремонту, які компанія надає російським підприємствам. Northrop Grumman заявила, що має «надійні процеси і процедури, які допомагають забезпечити дотримання всіх застосовних законів і правил, пов'язаних з експортом і санкціями».

Уряд США заявив, що експортний контроль, введений ним і його союзниками, серйозно вплинув на російський авіаційний сектор.

«Ми продовжимо активно забезпечувати дотримання наших заходів контролю, викорінюючи і руйнуючи незаконні мережі, переслідуючи осіб, що ухиляються від обмежень, і безпосередньо взаємодіючи з промисловістю та іноземними урядами для забезпечення дотримання вимог», - заявив представник Міністерства торгівлі США.

Представник Європейського Союзу заявив, що блок тісно координує свої дії з країнами, які запровадили аналогічні торговельні обмеження, щоб гарантувати, що їх не можна обійти.

"У деяких країнах створюються системи моніторингу, контролю та блокування реекспорту", - сказав чиновник.

І західні санкції ускладнили життя російському авіаційному сектору, зазначає видання. Однак станом на 1 травня цього року в російських перевізників перебував 541 західний літак, що перебував в експлуатації або на технічному обслуговуванні, згідно з даними, зібраними швейцарським постачальником авіаційної розвідки ch-aviation. Це більш-менш на рівні довоєнного періоду, якщо взяти до уваги 75 літаків, узятих в оренду російськими авіакомпаніями та відкликаних їхніми іноземними власниками, показують дані авіації ch-aviation.