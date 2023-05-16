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В обхід санкцій: російські авіакомпанії "живуть" на американських технологіях

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Згідно з даними російської митниці, які отримало видання The New York Times, через нелегальні мережі фірм посередників росія в обхід санкцій за рік отримала життєво важливих для своєї авіації запчастин на сотні мільйонів доларів, пише УНН

Деталі

Після російського вторгнення в Україну Сполучені Штати Америки у партнерстві з майже 40 іншими урядами наклали санкції на росію, включаючи обмеження доступу москви до зброї, комп'ютерних чіпів, авіаційних деталей та інших товарів, необхідних для підживлення економіки країни та ведення війни. Санкції також поширилися на російські авіакомпанії, включаючи "аерофлот", його дочірню компанію "росія" та інші.

Але, незважаючи на це, тисячі партій авіаційних деталей були успішно відправлені в росію минулого року, згідно з даними російської митниці, отриманими The New York Times.

Інформація, зібрана та проаналізована американським агрегатором торгових даних Import Genius, показала, що авіаційні запчастини на десятки мільйонів доларів були відправлені російським авіакомпаніям, які явно перебувають під санкціями адміністрації Байдена. Це також стосувалось авіакомпаній "росія", "аерофлот", "уральські авіалінії", "s7 airlines", "utair aviation" та авіакомпанії "победа".

Ці постачання стали можливими завдяки нелегальним мережам, які виникли, щоб намагатись обійти обмеження, перетасувавши товари через низку підставних покупців, часто на Близькому Сході та в Азії.

Минулого року на склади "аерофлоту" потрапили десятки партій мідних проводів, болтів, графіту та інших деталей, позначених як made in United States by Boeing. Вони перетнули незрозумілі торгові компанії, зони вільної торгівлі та індустріальні парки в Об’єднаних Арабських Еміратах та Китаї, а потім вирушили в росію, щоб допомогти відремонтувати напівзруйнований аерофлот.

Дані охоплюють понад 5000 окремих поставок частин літаків до росії впродовж восьми місяців 2022 року, від простих гвинтів до стартера авіаційного двигуна під маркою Honeywell вартістю 290 000 доларів.

Загалом це свідчить про те, що впродовж восьми місяців до росії було відправлено американських літаків на 14,4 мільйона доларів, у тому числі 8,9 мільйона доларів на частини, які, були виготовлені або і продані в росію через треті сторони.

У компанії Boeing заявили, що повністю дотримувалися санкцій США та призупинили постачання запчастин, технічне обслуговування та технічну підтримку для клієнтів у росії на початку 2022 року. Експерти з авіаційного ланцюга постачання заявили, що запчастини, ймовірно, надходили з різних джерел, таких як існуючі закордонні запаси від авіакомпанії та ремонтні підприємства або торгові посередники, які торгують списаними деталями.

Згідно з даними, більша частина продукції була спрямована через такі країни, як Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай і Мальдіви. Але невелика частина посилок — у тому числі до росії — була відправлена безпосередньо зі Сполучених Штатів чи Європи.

Незважаючи на рівень ухилення від санкцій, поставки літаків до росії залишаються значно нижчими, ніж до війни. Американські чиновники кажуть, що російські авіакомпанії були змушені "канібалізувати" літаки, розбираючи їх на запчастини, щоб підтримувати в робочому стані інші, а також звертатися до Ірану за технічним обслуговуванням і запчастинами.

За даними The Observatory of Economic Complexity (платформа візуалізації даних, яка досліджує динаміку світової торгівлі), російський імпорт літаків і авіаційних запчастин впав з 3,45 млрд доларів на рік до вторгнення росії в Україну до близько 286 млн доларів після нього.

За даними вашингтонської некомерційної організації Silverado Policy Accelerator, після вторгнення Китай став провідним експортером деталей для літаків, космічних кораблів і безпілотників до росії, на його частку припадає близько половини всіх поставок, за ним йде Індія.

За інформацією Cirium (постачальника авіаційних даних), кількість однопрохідних літаків, що використовуються в росії, впала приблизно на 16 відсотків з літа 2021 року до літа 2022 року, після вторгнення. При цьому кількість великих двомісних літаків, які часто використовуються на міжнародних маршрутах, скоротилася приблизно на 40 відсотків.

Кевін Вульф, партнер юридичної фірми Akin Gump, який був куратором питання експортного контролю за часів адміністрації Обами, сказав, що обмеження "ніколи не зможуть заблокувати все", але ці правила все одно суттєво погіршують можливості росії.

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