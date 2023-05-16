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В обход санкций: российские авиакомпании "живут" на американских технологиях

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Согласно данным российской таможни, которые получило издание The New York Times, через нелегальные сети фирм посредников россия в обход санкций за год получила жизненно важные для своей авиации запчасти на сотни миллионов долларов, пишет УНН

Детали

После российского вторжения в Украину Соединенные Штаты Америки в партнерстве с почти 40 другими правительствами наложили санкции на россию, включая ограничение доступа москвы к оружию, компьютерным чипам, авиационным деталям и другим товарам, необходимым для подпитки экономики страны и ведения войны. Санкции также распространяются на российские авиакомпании, включая "аэрофлот", его дочернюю компанию "россия" и другие.

Но, несмотря на это, тысячи партий авиационных деталей были успешно отправлены в россию в прошлом году, согласно данным российской таможни, полученным The New York Times.

Информация, собранная и проанализированная американским агрегатором торговых данных Import Genius, показывает, что авиационные запчасти на десятки миллионов долларов были отправлены российским авиакомпаниям, которые явно находятся под санкциями администрации Байдена. Также в их числе авиакомпании "россия", "аэрофлот", "уральские авиалинии", s7 airlines, utair aviation и "авиакомпания "победа".

Эти поставки стали возможными благодаря нелегальным сетям, которые возникли для того, чтобы попытаться обойти ограничения, перетасовав товары через ряд подставных покупателей, часто на Ближнем Востоке и в Азии.

В прошлом году на склады "аэрофлота" попали десятки партий медных проводов, болтов, графита и других деталей, обозначенных как "made in United States by Boeing". Они пересекли непонятные торговые компании, зоны свободной торговли и индустриальные парки в Объединенных Арабских Эмиратах и Китае, а затем отправились в россию, чтобы помочь отремонтировать полуразрушенный аэрофлот.

Данные охватывают более 5000 отдельных поставок частей самолетов в россию в течение восьми месяцев 2022 года, от простых винтов до стартера авиационного двигателя под маркой Honeywell стоимостью 290 000 долларов.

В целом это свидетельствует о том, что в течение восьми месяцев в россию было отправлено американских самолетов на 14,4 миллиона долларов, в том числе 8,9 миллиона долларов на части, которые были изготовлены и проданы в россию через третьи стороны.

В компании Boeing заявили, что полностью придерживались санкций США и приостановили поставки запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку для клиентов в россии в начале 2022 года. Эксперты по авиационной цепи поставок сказали, что запчасти, вероятно, поступали из различных источников, таких как существующие зарубежные запасы от авиакомпании и ремонтные предприятия или торговые посредники, торгующие списанными деталями.

Согласно данным, большая часть продукции была направлена через такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Мальдивы. Но небольшая часть посылок - в том числе в россию - была отправлена непосредственно из Соединенных Штатов или Европы.

Несмотря на уровень уклонения от санкций, поставки самолетов в россию остаются на уровне значительно ниже, чем до войны. Американские чиновники говорят, что российские авиакомпании были вынуждены "каннибализировать" самолеты, разбирая их на запчасти, чтобы поддерживать в рабочем состоянии другие, а также обращаться к Ирану за техническим обслуживанием и запчастями.

По данным The Observatory of Economic Complexity (платформа визуализации данных, которая исследует динамику мировой торговли), российский импорт самолетов и авиационных запчастей упал с 3,45 млрд долларов в год, до вторжения россии в Украину, до лишь около 286 млн долларов после него.

По данным вашингтонской некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator, после вторжения Китай стал ведущим экспортером деталей для самолетов, космических кораблей и беспилотников в россию, на его долю приходится около половины всех поставок, за ним следует Индия.

По данным Cirium, поставщика авиационных данных, количество однопроходных самолетов, используемых в россии, упало примерно на 16 процентов с лета 2021 года до лета 2022 года, после вторжения. Количество больших двухместных самолетов, которые часто используются на международных маршрутах, сократилось примерно на 40 процентов.

Кевин Вульф, партнер юридической фирмы Akin Gump, который был куратором вопроса экспортного контроля во времена администрации Обамы, сказал, что ограничения "никогда не смогут заблокировать все", но эти правила все равно существенно ухудшают возможности россии.

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