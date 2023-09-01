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США ввели санкции против россиянина и его фирмы из-за поддержки КНДР

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Министерство финансов США ввело санкции против московской компании "Интеллект" и ее гендиректора Сергея Козлова, а также гражданина КНДР Чон Чин Йона за оказание помощи Северной Корее в разработке баллистических ракет и оружия массового уничтожения. Об этом сообщили в Минфине США, передает УНН.

Детали

В сообщении Минфина США, опубликованном 31 августа, говорится, что эти физлица и юрлицо "прямо поддерживали или помогали получать доход для организаций КНДР", которые занимаются "незаконной разработкой оружия массового уничтожения и баллистических ракет".

Указано, что санкции введены в ответ на вторую неудачную попытку КНДР запустить на орбиту шпионский спутник.

По данным американского ведомства, проживающий в РФ Чон Чин Ён вместе с Козловым координировал трудоустройство в России строительных рабочих из Северной Кореи и закупал с помощью Козлова "товары, которые обычно используются в судостроении".

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Кроме того, Чон Чин Эн возглавлял команду IT-специалистов из КНДР, работающую в РФ, и помогал ее членам валидировать аккаунты на международных платформах найма IT-фрилансеров с помощью идентификационных документов, предоставленных родственниками сотрудников фирмы Козлова.

В сообщении Минфина США также говорится, что Чон Чин Эн руководил в Москве совместным строительным проектом ООО "Интеллект" и подставной компанией "Вторая академия естественных наук" (Second Academy of Natural Sciences, SANS). Эта компания еще в 2010 году попала под санкции США за "участие в деятельности, связанной с распространением оружия массового уничтожения или средств его доставки к цели".

Напомним, 31 августа Северная Корея заявила, что провела тактические ядерные учения. 

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