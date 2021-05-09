США закликали Росію повернути Україні повний контроль над Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Посольство США в Україні закликало 9 травня Росію повернути Україні повний контроль над тимчасово окупованим Кримом. Про це УНН повідомляє з посиланням на сторінку посольства у Facebook.
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“Крим — це Україна. Сполучені Штати закликають Росію повернути Україні повний контроль над півостровом”, — йдеться в повідомленні.
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спостерігає відведення лише 3,5 тис. військових з території тимчасово окупованого Криму.
Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.
За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.
Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”.
Москва 22 квітня оголосила про відведення військ.
Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія повинна припинити конфлікт на Донбасі та окупацію Криму.