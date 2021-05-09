США призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Посольство США в Украине призвало 9 мая Россию вернуть Украине полный контроль над временно оккупированным Крымом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу посольства в Facebook.
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“Крым — это Украина. Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом”, — говорится в сообщении.
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина наблюдает отвод только 3,5 тыс. военных из территории временно оккупированного Крыма.
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.
По данным руководства ЕС и Украиной, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.
Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”.
Москва 22 апреля объявила об отводе войск.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда внимательна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна прекратить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма.