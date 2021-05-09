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США призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Крымом

США призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Крымом

Киев  •  УНН

 • 19524 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Посольство США в Украине призвало 9 мая Россию вернуть Украине полный контроль над временно оккупированным Крымом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу посольства в Facebook.

Цитата

“Крым — это Украина. Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина наблюдает отвод только 3,5 тыс. военных из территории временно оккупированного Крыма.

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.

По данным руководства ЕС и Украиной, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”.

Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда внимательна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна прекратить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма.

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