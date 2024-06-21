США ввели санкції проти керівників "Лабораторії Касперського" через ймовірні зв'язки з росією
Київ • УНН
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 12 високопосадовців російської компанії-розробника програмного забезпечення "Лабораторія Касперського", пославшись на побоювання з приводу її передбачуваних зв'язків з російським урядом і потенційних ризиків для кібербезпеки, в той час як Міністерство торгівлі США заборонило продаж продуктів Kaspersky в США.
Міністерство фінансів США ввело санкції проти 12 осіб, що займають керівні посади в компанії з виробництва програмного забезпечення Kaspersky Lab, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Сама компанія та її головний виконавчий директор під санкції Міністерства фінансів США не підпали, повідомило відомство. Санкції американського Мінфіну означають блокування активів підсанкційних осіб та компаній на території США і заборону на будь-які транзакції з такими особами.
Однак, за даними видання, напередодні американське Міністерство торгівлі внесло "Лабораторію Касперського" до свого санкційного переліку за звинуваченнями у співпраці з російським військом та російською кіберрозвідкою".
Захід Міністерства торгівлі США забороняє "Лабораторії Касперського", напряму чи через інші структури, постачати антивірусні програми та товари з кібербезпеки в США. Відомство вказало на неприйнятно високий ризик цих товарів для безпеки американців. Уряд США також позбавляється від продуктів цієї компанії на своїх комп'ютерах.
В уряді США пояснили такий захід необхідністю захистити американців від зловмисних кіберзагроз.
"Сьогоднішні дії проти керівництва "Лабораторії Касперського" наголошують на нашому намірі забезпечити непорушність нашого кіберпростору і захистити наших громадян від зловмисних кіберзагроз", - заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Керівник компанії Євген Касперський, який живе в росії, заперечує зв'язок компанії з російським урядом, а Кремль, реагуючи на оголошення про санкції, звинуватив уряд США у спробах придушити конкуренцію.
Reuters: у США хочуть заборонити продаж програм Kaspersky через зв'язки компанії з рф20.06.24, 17:15 • 16529 переглядiв