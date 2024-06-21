США ввели санкції проти керівників "Лабораторії Касперського" через ймовірні зв'язки з росією

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 12 високопосадовців російської компанії-розробника програмного забезпечення "Лабораторія Касперського", пославшись на побоювання з приводу її передбачуваних зв'язків з російським урядом і потенційних ризиків для кібербезпеки, в той час як Міністерство торгівлі США заборонило продаж продуктів Kaspersky в США.