США ввели санкции против руководителей "Лаборатории Касперского" из-за вероятных связей с россией

Министерство финансов США ввело санкции против 12 человек, занимающих руководящие должности в компании по производству программного обеспечения Kaspersky Lab, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Сама компания и ее главный исполнительный директор под санкции Министерства финансов США не подпали, сообщило ведомство. Санкции американского Минфина означают блокировку активов подсанкционных лиц и компаний на территории США и запрет на любые транзакции с такими лицами.

Однако, по данным издания, накануне американское Министерство торговли внесло "Лабораторию Касперского" в свой санкционный перечень по обвинениям в сотрудничестве с российским войском и российской киберразведкой".

Мера министерства торговли США запрещает "Лаборатории Касперского", напрямую или через другие структуры, поставлять антивирусные программы и товары по кибербезопасности в США. Ведомство указало на неприемлемо высокий риск этих товаров для безопасности американцев. Правительство США также избавляется от продуктов этой компании на своих компьютерах.

В правительстве США объяснили такую меру необходимостью защитить американцев от злонамеренных киберугроз.

"Сегодняшние действия против руководства "Лаборатории Касперского" подчеркивают наше намерение обеспечить нерушимость нашего киберпространства и защитить наших граждан от злонамеренных киберугроз", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Руководитель компании Евгений Касперский, живущий в россии, отрицает связь компании с российским правительством, а кремль, реагируя на объявления о санкциях, обвинил правительство США в попытках подавить конкуренцию.

Reuters: в США хотят запретить продажу программ Kaspersky из-за связей компании с рф