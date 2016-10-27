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США в ООН вперше не голосували за ембарго Куби

США в ООН вперше не голосували за ембарго Куби

Київ • УНН

 • 8022 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. США вперше в Генеральній асамблеї ООН не були проти резолюції про зняття економічної блокади Куби, передає УНН з посиланням на ВВС.

Посол США в ООН Саманта Пауер заявила, що це історичне рішення відображає нову політику взаємодії, що прийшла на зміну ізоляції.

Дипломатичні відносини між Сполученими Штатами і Кубою відновили минулого року. Проте конгрес США, який контролюють республіканці, виступає проти зняття ембарго.

Більшість в ООН підтримала резолюцію про зняття ембарго. За неї проголосувала 191 країна. Ізраїль та США утрималися.

Щорічно з 1992 року Генасамблея ООН затверджує цю резолюцію, і США завжди рішуче підтримувала економічну блокаду.

"Після 55 років підтримки політики ізоляції ми вибираємо шлях взаємодії", - сказала С.Пауер.

"Втім, це не означає, що Сполучені Штати цілком згодні з політикою і діями уряду Куби... США проти "серйозних порушень прав людини", - додала вона.

Українські Національні Новини

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