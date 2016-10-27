США в ООН вперше не голосували за ембарго Куби
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. США вперше в Генеральній асамблеї ООН не були проти резолюції про зняття економічної блокади Куби, передає УНН з посиланням на ВВС.
Посол США в ООН Саманта Пауер заявила, що це історичне рішення відображає нову політику взаємодії, що прийшла на зміну ізоляції.
Дипломатичні відносини між Сполученими Штатами і Кубою відновили минулого року. Проте конгрес США, який контролюють республіканці, виступає проти зняття ембарго.
Більшість в ООН підтримала резолюцію про зняття ембарго. За неї проголосувала 191 країна. Ізраїль та США утрималися.
Щорічно з 1992 року Генасамблея ООН затверджує цю резолюцію, і США завжди рішуче підтримувала економічну блокаду.
"Після 55 років підтримки політики ізоляції ми вибираємо шлях взаємодії", - сказала С.Пауер.
"Втім, це не означає, що Сполучені Штати цілком згодні з політикою і діями уряду Куби... США проти "серйозних порушень прав людини", - додала вона.