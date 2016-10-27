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15 марта, 19:03 • 116564 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170898 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140705 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132965 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114293 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106345 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102087 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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США в ООН впервые не голосовали за эмбарго Кубы

США в ООН впервые не голосовали за эмбарго Кубы

Киев • УНН

 • 8022 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. США впервые в Генеральной ассамблее ООН были против резолюции о снятии экономической блокады Кубы, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Посол США в ООН Пауэр заявила, что это историческое решение отражает новую политику взаимодействия, пришедшей на смену изоляции.

Дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Кубой восстановили прошлого года. Однако конгресс США, который контролируют республиканцы, выступает против снятия эмбарго.

Большинство в ООН поддержала резолюцию о снятии эмбарго. За нее проголосовала 191 страна. Израиль и США воздержались.

Ежегодно с 1992 года Генассамблея ООН утверждает эту резолюцию, и США всегда решительно поддерживала экономическую блокаду.

"После 55 лет поддержки политики изоляции мы выбираем путь взаимодействия", - сказала С.Пауер.

"Впрочем, это не означает, что Соединенные Штаты вполне согласны с политикой и действиями правительства Кубы ... США против" серьезных нарушений прав человека", - добавила она.

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