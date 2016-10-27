США в ООН впервые не голосовали за эмбарго Кубы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. США впервые в Генеральной ассамблее ООН были против резолюции о снятии экономической блокады Кубы, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Посол США в ООН Пауэр заявила, что это историческое решение отражает новую политику взаимодействия, пришедшей на смену изоляции.
Дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Кубой восстановили прошлого года. Однако конгресс США, который контролируют республиканцы, выступает против снятия эмбарго.
Большинство в ООН поддержала резолюцию о снятии эмбарго. За нее проголосовала 191 страна. Израиль и США воздержались.
Ежегодно с 1992 года Генассамблея ООН утверждает эту резолюцию, и США всегда решительно поддерживала экономическую блокаду.
"После 55 лет поддержки политики изоляции мы выбираем путь взаимодействия", - сказала С.Пауер.
"Впрочем, это не означает, что Соединенные Штаты вполне согласны с политикой и действиями правительства Кубы ... США против" серьезных нарушений прав человека", - добавила она.