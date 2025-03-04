США та Україна можуть сьогодні підписати угоду про корисні копалини - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа та Україна планують сьогодні підписати широко обговорювану угоду про постачання корисних копалин після провальної зустрічі в Овальному кабінеті. Про це повідомили у вівторок чотири особи, знайомі з ситуацією, передає УНН з посиланням на Reuters.

Президент Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що він хоче оголосити про угоду у своєму зверненні до Конгресу у вівторок ввечері, повідомили три джерела, попередивши, що угода ще не підписана і ситуація може змінитися.

Як повідомляє видання, Білий дім не одразу відповів на запит про коментар.

Адміністрація президента України в Києві та посольство України у Вашингтоні не одразу відповіли на запити про коментар.

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Угода була призупинена в п'ятницю після спірної зустрічі в Овальному кабінеті між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, яка призвела до швидкого від'їзду українського лідера з Білого дому. Зеленський приїхав до Вашингтона, щоб підписати угоду.

На цій зустрічі Трамп та віце-президент Дж. Д. Венс відчитали Зеленського, сказавши йому, що він повинен подякувати США за підтримку, а не просити додаткової допомоги перед американськими ЗМІ.

"Ви граєте з Третьою світовою війною", — сказав Трамп.

В останні дні посадові особи США говорили з посадовими особами в Києві про підписання угоди про мінерали, незважаючи на п'ятничний вибух, і закликали радників Зеленського переконати президента України відкрито вибачитися перед Трампом, за словами одного з людей, знайомих з цим питанням.

У вівторок Зеленський опублікував на X повідомлення про те, що Україна готова підписати угоду, і назвав зустріч в Овальному кабінеті "прикрою".

"Наша зустріч у Вашингтоні, в Білому домі в п'ятницю, пройшла не так, як передбачалося", — написав Зеленський у своєму пості. "Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше, щоб наблизити стійкий мир".

За інформацією ЗМІ, невідомо, чи змінилося угода. Угода, яка повинна була бути підписана на минулому тижні, не включала явних гарантій безпеки для України, але давала США доступ до доходів від природних ресурсів України. Вона також передбачала, що український уряд буде вносити 50% майбутньої монетизації будь-яких державних природних ресурсів в керований США та Україною інвестиційний фонд реконструкції.

У понеділок Трамп дав зрозуміти, що його адміністрація залишається відкритою для підписання угоди, заявивши репортерам у натовпі, що Україна "повинна бути більш вдячною".

"Ця країна трималася з ними і в вогонь, і в воду", — сказав Трамп. "Ми дали їм набагато більше, ніж Європа, і Європа повинна була дати більше, ніж ми".