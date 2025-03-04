США и Украина могут сегодня подписать соглашение о полезных ископаемых - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа и Украина планируют подписать широко обсуждаемое соглашение о поставках полезных ископаемых после провальной встречи в Овальном кабинете. Об этом сообщили во вторник четыре человека, знакомых с ситуацией, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Президент Дональд Трамп сообщил своим советникам, что он хочет объявить о соглашении в своем обращении к Конгрессу во вторник вечером, сообщили три источника, предупредив, что соглашение еще не подписано и ситуация может измениться.

Как сообщает издание, Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии.

Администрация президента Украины в Киеве и посольство Украины в Вашингтоне не сразу ответили на запросы о комментарии.

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Соглашение было приостановлено в пятницу после спорной встречи в Овальном кабинете между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая привела к быстрому отъезду украинского лидера из Белого дома. Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы подписать соглашение.

На этой встрече Трамп и вице-президент Дж. Д. Венс отчитали Зеленского, сказав ему, что он должен поблагодарить США за поддержку, а не просить дополнительной помощи перед американскими СМИ.

"Вы играете с Третьей мировой войной", — сказал Трамп.

В последние дни официальные лица США говорили с официальными лицами в Киеве о подписании соглашения о минералах, несмотря на пятничный взрыв, и призвали советников Зеленского убедить президента Украины открыто извиниться перед Трампом, по словам одного из людей, знакомых с этим вопросом.

Во вторник Зеленский опубликовал на X сообщение о том, что Украина готова подписать соглашение, и назвал встречу в Овальном кабинете "прискорбной".

"Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме в пятницу, прошла не так, как предполагалось", — написал Зеленский в своем посте. "Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир".

По информации СМИ, Неясно, изменилось ли соглашение. Соглашение, которое должно было быть подписано на прошлой неделе, не включало явных гарантий безопасности для Украины, но давало США доступ к доходам от природных ресурсов Украины. Оно также предусматривало, что украинское правительство будет вносить 50% будущей монетизации любых государственных природных ресурсов в управляемый США и Украиной инвестиционный фонд реконструкции.

В понедельник Трамп дал понять, что его администрация остается открытой для подписания соглашения, заявив репортерам в стае, что Украина "должна быть более благодарной".

"Эта страна держалась с ними и в огонь, и в воду", — сказал Трамп. "Мы дали им гораздо больше, чем Европа, и Европа должна была дать больше, чем мы".