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США та Південна Корея зобов’язалися продовжувати співпрацю для підтримки України

США та Південна Корея зобов’язалися продовжувати співпрацю для підтримки України

Київ • УНН

 • 109396 перегляди

США та Південна Корея зобов'язуються продовжувати підтримувати Україну на тлі військових зв'язків КНДР з росією. Вони засудили передачу ракет КНДР росії, посилаючись на занепокоєння з приводу глобальної безпеки.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорив з південнокорейським колегою Чан Ходжіном посилення військової співпраці КНДР з росією та заявили про зобов’язання продовжувати  тісну співпрацю на підтримку України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Білий дім

Деталі

Так, Джейк Салліван 9 січня провів ознайомчу телефонну розмову з Чан Ходжіном, щоб обговорити події, пов’язані з Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР), зокрема її посилення військової співпраці з росія та її провокаційні дії вздовж демілітаризованої зони.

Двоє офіційних осіб найрішучіше засудили передачу КНДР балістичних ракет росії та використання росією цих ракет проти України. Вони зазначили, що передача та використання цієї зброї збільшує страждання українського народу, порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, підриває глобальний режим нерозповсюдження та має значні наслідки для безпеки Європи, Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Салліван та Ходжін зобов’язалися продовжувати тісну співпрацю на підтримку України.

"У світлі зростання співпраці між КНДР і росією обидва офіційні особи зобов’язалися продовжувати тісну співпрацю на підтримку України та українського народу. Вони також зобов’язалися підтримувати тісну співпрацю щодо спільних викликів безпеці для зміцнення миру та безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та по всьому світу", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомляв, що росія застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети.  За його словами, запуски відбулись 30 грудня та 2 січня. Напередодні він заявив, що армія рф 6 січня в черговий раз застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети.

5 січня речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що ПС ЗСУ наразі не можуть підтвердити інформацію про використання росією балістичних ракет з Північної Кореї.

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Анна Мурашко

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