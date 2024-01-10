США и Южная Корея обязались продолжать сотрудничество для поддержки Украины
Киев • УНН
США и Южная Корея обязуются продолжать поддерживать Украину на фоне военных связей КНДР с россией. Они осудили передачу ракет КНДР россии, ссылаясь на беспокойство по поводу глобальной безопасности.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с южнокорейским коллегой Чан Ходжином усиление военного сотрудничества КНДР с россией и заявили об обязательствах продолжать тесное сотрудничество в поддержку Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Белый дом.
Детали
Так, Джейк Салливан 9 января провел ознакомительный телефонный разговор с Чан Ходжином, чтобы обсудить события, связанные с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), в частности ее усиление военного сотрудничества с россией и ее провокационные действия вдоль демилитаризованной зоны.
Двое официальных лиц решительно осудили передачу КНДР баллистических ракет россии и использование россией этих ракет против Украины. Они отметили, что передача и использование этого оружия увеличивает страдания украинского народа, нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, подрывает глобальный режим нераспространения и имеет значительные последствия для безопасности Европы, Корейского полуострова и Индо-Тихоокеанского региона
Сообщается, что Салливан и Ходжин обязались продолжать тесное сотрудничество в поддержку Украины.
"В свете роста сотрудничества между КНДР и россией оба официальных лица обязались продолжать тесное сотрудничество в поддержку Украины и украинского народа. Они также обязались поддерживать тесное сотрудничество по общим вызовам безопасности для укрепления мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и по всему миру", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщал, что россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты. По его словам, запуски состоялись 30 декабря и 2 января. Накануне он заявил, что армия рф 6 января в очередной раз применила против Украины северокорейские баллистические ракеты.
5 января спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что ВС ВСУ пока не могут подтвердить информацию об использовании Россией баллистических ракет из Северной Кореи.
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США и Южная Корея обязались продолжать сотрудничество для поддержки Украины
США и Южная Корея обязуются продолжать поддерживать Украину на фоне военных связей КНДР с россией. Они осудили передачу ракет КНДР россии, ссылаясь на беспокойство по поводу глобальной безопасности.
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