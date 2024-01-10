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США и Южная Корея обязались продолжать сотрудничество для поддержки Украины

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 07:32  •  29202 просмотра

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США и Южная Корея обязуются продолжать поддерживать Украину на фоне военных связей КНДР с россией. Они осудили передачу ракет КНДР россии, ссылаясь на беспокойство по поводу глобальной безопасности.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с южнокорейским коллегой Чан Ходжином усиление военного сотрудничества КНДР с россией и заявили об обязательствах продолжать  тесное сотрудничество в поддержку Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Белый дом

Детали

Так, Джейк Салливан 9 января провел ознакомительный телефонный разговор с Чан Ходжином, чтобы обсудить события, связанные с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), в частности ее усиление военного сотрудничества с россией и ее провокационные действия вдоль демилитаризованной зоны.

Двое официальных лиц решительно осудили передачу КНДР баллистических ракет россии и использование россией этих ракет против Украины. Они отметили, что передача и использование этого оружия увеличивает страдания украинского народа, нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, подрывает глобальный режим нераспространения и имеет значительные последствия для безопасности Европы, Корейского полуострова и Индо-Тихоокеанского региона

- говорится в сообщении.

Сообщается, что Салливан и Ходжин обязались продолжать тесное сотрудничество в поддержку Украины.

"В свете роста сотрудничества между КНДР и россией оба официальных лица обязались продолжать тесное сотрудничество в поддержку Украины и украинского народа. Они также обязались поддерживать тесное сотрудничество по общим вызовам безопасности для укрепления мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и по всему миру", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщал, что россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты.  По его словам, запуски состоялись 30 декабря и 2 января. Накануне он заявил, что армия рф 6 января в очередной раз применила против Украины северокорейские баллистические ракеты.

5 января спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что ВС ВСУ пока не могут подтвердить информацию об использовании Россией баллистических ракет из Северной Кореи.

Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине10 январь 2024, 07:26 • 105539 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
США та Південна Корея зобов’язалися продовжувати співпрацю для підтримки України
US and South Korea pledge to continue cooperation to support Ukraine
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США и Южная Корея обязались продолжать сотрудничество для поддержки Украины

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